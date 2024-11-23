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Ortaca'da Pikan Cevizi Yetiştiriciliğine Kış Bakımı Desteği

Ortaca'da Pikan Cevizi Yetiştiriciliğine Kış Bakımı Desteği
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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Pikan Cevizini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında kışlık bakım faaliyetlerine hız vererek, üreticilere hastalıklara karşı koruma önerileri sunuyor ve denetimler gerçekleştiriyor.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Pikan Cevizini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında kışlık bakım faaliyetlerine hız verdi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı birimleri, Pikan Cevizini Yaygınlaştırma Projesi bahçelerinde kışlık bakım amaçlı fenolojik kontroller gerçekleştirdi. Bu dönemde ceviz ağaçlarında önemli bir tehdit olan Ceviz Antraknoz Hastalığı ile mücadele için harekete geçildi. Yaprakların yüzde 75'inin döküldüğü bu zaman diliminde, üreticilere ağaçlarını bakırlı preparatlar veya bordo bulamacı ile koruma altına almaları öneriliyor. Ayrıca, KKYDP Alet ve Ekipman Desteği ile desteklenen üreticilerin makineleri denetlendi. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim süreçlerinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla düzenli kontrollerin süreceğini belirtti. Üreticilerine sağladıkları destekle bu yıl Pikan Cevizi üretiminde büyük bir artış hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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