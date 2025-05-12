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Orman köylüsü 11 kadınlara dikiş makinası

Orman köylüsü 11 kadınlara dikiş makinası
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman köylülerine ORKÖY destekleri devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman köylülerine ORKÖY destekleri devam ediyor. Orman köylüsü kadınlardan oluşan 11 kişilik kursiyer gruba dikiş makinesi hibe projesi tanzim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı "Aile Yılı" ilan edilmesi sebebiyle, Orman Genel Müdürlüğünün orman köylüsü kadınlarına yönelik hibe destekli mikro-kredi proje uygulamaları tüm hızıyla sürüyor.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünce Çiçekpınar köyünde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 2025 yılında düzenlenen dikiş nakış işçiliği kursu kapsamında orman köylüsü kadınlardan oluşan 11 kişilik kursiyer grubu sertifikalarını almış olup Orman Genel Müdürlüğümüzce Mikro-Kredi projeleri kapsamında tüm kursiyerlere dikiş makinesi hibe projesi tanzim edilmiştir. Çiçekpınar köyünde kursiyerlerin diktiği ürünlerin sergisi yapılarak aynı zamanda dikiş makineleri de sahiplerine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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