Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde, tarımsal üretime ciddi zararlar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları sürüyor.

İl genelinde fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kumru İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen noktalara feromon tuzakları yerleştirerek zararlının yayılımını kontrol altına almaya çalışıyor. Ekipler, çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirerek kahverengi kokarcanın tarımsal ürünlere verdiği zararlar hakkında uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, zararlının özellikle fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde kalite ve verim kaybına yol açtığını vurgulayarak, üreticilerin de kendi bahçelerinde gerekli tedbirleri almalarının önemine dikkat çekiyor.

Kahverengi kokarca ile mücadelenin devam edeceği belirtiliyor. - ORDU