Haberler

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda seçim heyecanı

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda seçim heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Veysel Fidan ile Samih Türkan ve Emre Altun başkanlık için aday oldu. Seçimde 238 delegenin oy kullanacağı ifade edilirken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut Başkan Veysel Fidan, Samih Türkan, Emre Altun başkanlık için aday oldu.

Kaymakamlık Konferans Salonunda yapılan olağan genel kuruluna birlik oda başkanları ile delegeler katıldı. 238 delegenin oy kullanacağı seçimin Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Yardımcılığını Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya yaptı.

Seçimin birlik beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, "Temel amacımız, esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır ve birlik beraberlik içerisinde yoluna devam edecek. Esnaf camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim en büyük sermayemiz birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bu seçim sürecinin, ahilik geleneğimize yakışır bir şekilde, karşılıklı sevgi, saygı ve barış arzusu içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun, hayırlı olmasını temennisinde bulunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı

Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
Kongo'da büyük facia: 226 kişi hayatını kaybetti

Son dönemin en büyük faciası: 226 ölü
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade