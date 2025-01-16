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Oltu'da Motosikletli Gençlerden Eğlenceli Biber Yarışı

Oltu'da Motosikletli Gençlerden Eğlenceli Biber Yarışı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde motosikletli gençler, dünyanın en acı biberi Carolina reaperı yiyerek yarıştı. Yarışma sırasında kahkahalar ve heyecan dolu anlar yaşandı, birinciliği Hilmi Tonguç elde etti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde motosikletli bir grup gencin internetten temin ettiği dünyanın en acı biberini yiyerek yarıştığı anlar yüzleri gülümsetti.

Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu eğlenceli geçen bir yarışmaya imza attı. Grup Başkanı Kaan Yavuz, internet üzerinden temin ettiği dünyanın en acı biberini arkadaşlarına ikram etti. Biberi yiyenler, acıdan dolayı büyük bir mücadele verirken, yemeyenler ise kahkahalar içinde bu anı izledi. Grubun bu eğlenceli etkinliği, aynı zamanda dünyanın en acı biberi olarak bilinen Carolina reaperı denemek isteyenlerin cesaretini de ortaya koydu. Bu heyecanlı ve eğlenceli yarışma, Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu'nun bir araya gelerek kış gecelerinde nasıl keyifli vakit geçirebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yarışmada Hilmi Tonguç Beyaz birinci, Kerim Kaya ikinci, Ömer Faruk Zengin üçüncü ve Hikmet Karagöl de dördüncü oldu. Yarışma sonrası gençler biberin acısını azaltması için yaş pasta yedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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