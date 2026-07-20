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Eğitim-İş Sendikası: "Vezirköprü ve Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Görev Yeri Değişen Öğretmenlerden Promosyon İadesi İstiyor"

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Eğitim-İş Sendikası, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde öğretmenlerden promosyon iadesi belgesi istenmesinin hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Eğitim-İş Sendikası Samsun Şubesi Özlük Hukuk Sekreteri Kubilay Altuntaş, Vezirköprü ve Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin il içi atamalarda görev yeri değişen öğretmenlerden, banka promosyon ücretlerini iade ettiklerine ilişkin belge istediklerini savunarak, "Aksi halde ilişik kesme işlemlerinin yapılmayacağı ve personel nakil bildiriminin düzenlenmeyeceği ifade edilmektedir. İdarenin, kanundan kaynaklanmayan bir yükümlülüğü öğretmenlere dayatması yetki aşımıdır" dedi.

Altuntaş, yaptığı açıklamada, kamu personeline ödenecek banka promosyonlarına ilişkin usul ve esaslarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne veya banka promosyon ihale komisyonuna herhangi bir düzenleme yapma ya da personele yükümlülük getirme yetkisi verilmediğini belirtti.

Buna rağmen Vezirköprü ve Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin il içi atamalarda görev yeri değişen öğretmenlerden, banka promosyon ücretlerini iade ettiklerine ilişkin belge istediklerini savunan anlatan Altuntaş, "Vezirköprü'de yaşanan hukuka aykırı uygulamanın benzerinin Asarcık ilçesinde de hayata geçirildiği tarafımıza ulaşan bilgilerle ortaya çıkmıştır. İl içi atamalar sonucu görev yeri değişen öğretmenlerden, banka promosyon ücretlerini iade ettiklerine ilişkin belge ibraz etmeleri istenmekte; aksi halde ilişik kesme işlemlerinin yapılmayacağı ve personel nakil bildiriminin düzenlenmeyeceği ifade edilmektedir" dedi.

Banka promosyonu, personel ile banka arasında kurulan sözleşme kapsamında ödenen bir tutar olduğunu söyleyen Altuntaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, promosyon ücretinin iadesini şart koşma, bu gerekçeyle ilişik kesme işlemlerini geciktirme veya personel nakil bildirgesini düzenlememe yönünde hiçbir yasal yetkisi bulunmamaktadır. İdarenin, kanundan kaynaklanmayan bir yükümlülüğü öğretmenlere dayatması açık bir yetki aşımıdır. Üstelik ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullarda, öğretmenlerin aylar hatta yıllar önce aldıkları promosyon ücretlerini ellerinde muhafaza etmeleri hayatın olağan akışına da aykırıdır. Bu nedenle, öğretmenlerin ekonomik gerçekleri göz ardı edilerek ilişik kesme işlemlerinin promosyon iadesi şartına bağlanması, hem hukuka hem de hakkaniyet ilkesine açıkça aykırıdır."

Kaynak: ANKA
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