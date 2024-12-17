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Öğrenciler Yerli Malı Haftası'nda Togg ile Tanıştı

Öğrenciler Yerli Malı Haftası'nda Togg ile Tanıştı
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Çorum'un Alaca ilçesinde ilkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında yerli otomobil Togg'u yakından görerek büyük bir sevinç yaşadı. Etkinlikte yerli malı kullanımının önemi anlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Yerli Malı Haftası'nda ilkokul öğrencileri, Togg'u yakından görmek fırsatı buluncu büyük sevinç yaşadı.

Alaca ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu ve İlkokulu'nda, Yerli Malı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yerli otomobil Togg ile tanıştı. Etkinlikte, okul müdür yardımcısı Mahmut Biber, öğrencilere yerli malı kullanımının önemini anlatan bir sunum yaotı. Öğrencilere yerli üretim ve Togg'un önemi hakkında bilgiler verilerek Türkiye'de üretilen ürünleri tercih etmenin faydaları anlatıldı.

Programın en heyecanlı anı ise Milli Eğitim Müdürlüğü Alaca Şube Müdürü Beytullah Atılgan'a ait yerli otomobil Togg'un okul bahçesine getirilmesiyle yaşandı. Öğrenciler, büyük bir merakla yerli üretim otomobili inceleme fırsatı buldu. Togg'u yakından görme şansı bulan öğrenciler, aracı büyük bir ilgiyle inceledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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