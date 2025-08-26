Oğlak Çobanlığından Antikacılığa: Muammer Aşık'ın İlginç Hikayesi

Burhaniye ilçesinde, gençliğinde Karadere köyünde oğlak çobanlığı yapan Muammer Aşık, antikacı oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesine oğlak satmak için gittiğinde otellerde eski eşyaların satıldığını görünce antikaya merak sardığını kaydeden 53 yaşındaki Aşık, iş yerinde binlerce eski eşyayı alıp satıyor.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Bostancı geçişindeki iş yerinde, eski halı ve kilimlerden cam ve toprak kaplara kadar binlerce eşyayı satışa sunan Muammer Aşık, eski eşyaları daha çok köylerden topladığını söyledi. Çocukluğunda oğlak çobanlığı yaptığını anlatan Muammer Aşık, "Çocukluğum Burhaniye Karadere köyünde geçti. Ailem hayvancılık yapıyordu. Çobanlıkla hayatını idame ediyordu ailemiz. Babamın ticaretle ilgili merakı vardı. Kamyonculuk yapıyordu. Köyde oğlak çobanlığı dahi yaptık biz. Oğlak çobanlığından sonra, ne yapalım ne edelim diye düşünürken, oğlaklar Fethiye tarafında güzel satılıyormuş diye duyduk. Oğlakları satmak için oraya götürdük. Orada otellerde eski eşyaların alınıp satıldığını gördük. Gelip burada eski eşyaları köylerden toplayıp Fethiye'ye götürdük. Orada, otellerde bu eski eşyaların alınıp satıldığını veya dekoratif olarak kullanıldığını görünce, ben de bunları toplamaya başladım. Bu eşyalardan köylülerde de çok vardı. O eşyaları toplayıp oralara değerlendirmek amacıyla götürdük. Sonra antikacı olarak işimize devam ediyoruz" dedi.