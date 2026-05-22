OEDAŞ ekipleri Kurban Bayramı boyunca sahada olacak

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., Kurban Bayramı'nda Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta 130 ekip ve 275 personelle güvenli enerji arzı için sahadayız dedi. 7/24 iletişim kanalları açık, planlı kesinti yapılmayacak.

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), Kurban Bayramı'nda güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı için saha, ana kontrol merkezi ve çözüm merkezi ekipleriyle beş şehirde görev başında olacak. İletişim kanalları üzerinden de 7/24 hizmet verilecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Paylaşılan bilgiye göre, bu dönemde enerji hatlarında dış etkenlere bağlı yaşanabilecek muhtemel arızalara karşı 5 ilde toplam 275 kişiden oluşan 130 ekip hazır bulunacak. Böyle bir durumda öncelikle SCADA sistemi üzerinden uzaktan müdahale yöntemi uygulanacak. Yerinde müdahale gerektiğinde ise saha ekipleri en kısa sürede ilgili noktaya ulaşarak enerji akışının yeniden tesis edilmesini sağlayacak.

Farklı kanallardan 7/24 iletişim

Tüketiciler, Kurban Bayramı boyunca 7 gün 24 saat hizmet veren 186 numaralı Çözüm Merkezi, aynı numaralı mobil uygulama, 0222 186 00 00 numaralı WhatsApp hattı, internet sitesi ve e-posta üzerinden OEDAŞ ile iletişime geçebilecek. 186 Çözüm Merkezi'ni arayıp bilgi güncellemesi yapan tüketiciler ise SMS bildirimi alabilecek.

OEDAŞ ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram boyunca planlı kesinti yapmayacağını duyurdu. - ESKİŞEHİR

