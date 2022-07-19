Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Vadişehirli Yurttaşlarla Bir Araya Geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vadişehir Mahallesi'nde düzenlenen yurttaş buluşmasına katıldı. Vadişehirliler ile sohbet eden Başkan Kurt, talep ve istekleri dinledi.

Vadişehir Mahallesi'ndeki buluşmaya, Vadişehir Mahalle Muhtarı Kadir Şen, muhtar azaları, 26 sitenin yöneticisi ve temsilcisi ile esnaf katıldı. Yurttaşın sorularını cevaplayan Kurt, Odunpazarı Belediyesi sorumluluğunda olan taleplerin kısa sürede yerine getirileceğini, belediye yetkisi dışında olan taleplerin ise ilgili makamlara iletileceğini kaydetti.

Buluşmada ilk konuşan isim Vadişehir Mahalle Muhtarı Kadir Şen oldu. Şen, buluşma için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Şen'in ardından konuşan Başkan Kurt, "Sorunu yaşayan sizler, sorunun çözümünü bizden daha iyi bilirsiniz. Örneğin, buradan bir yol geçecekse, o yolun nereden geçeceğini de en iyi o yola ihtiyaç duyan bilir. Mahallenizde bizim acil olarak yapmamız gerekenler neler? Zaman için de planlı ve programlı olarak yapmamız gerekenler neler" dedi.

Vadişehir ve Ihlamurkent'in Odunpazarı'nın gelişen bölgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu iki mahallenin 5-10 yıl içerisinde farklı bir merkez olacağını belirtti. Kurt, Vadişehirlilere "İhalesini yaptık, ekonomik kriz etkilemezse umarım seneye spor salonunuz ve yüzme havuzunuz da bitecek" sözleriyle yapılması planlanan tesislerin de müjdesini verdi.

Vadişehir'deki asıl sorunun TOKİ sitelerinde olduğunu sözlerine ekleyen Kurt, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Uygulamasını da yanlış yaptı, ama karşınızda devlet olduğu için hiç biriniz itiraz edemediniz. Şuraya imza at dediler, attınız; şunu ödeyin dediler, ödediniz. Şu anda TOKİ konutlarından birinin taksiti 2 bin liraya çıkmış, diğerinin de bin 700 liraya çıkmış. 2 bin lira taksit ödeyen arkadaşımın 3 yıl sonra, aylık kaç lira taksit ödeyeceği belli değil. Normal şartlardaki alışverişlerde para ödedikçe, borç azalır. TOKİ'de durum tam tersi; para ödedikçe borç artıyor. Bu yıl yeniden değerlendirme kat sayısı 36,9. Enflasyon TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlarına göre yüzde 78, ENAK'ın açıklamalarına göre yüzde 170'in üzerine. Sizin TOKİ ile ilgili olan ilişkinizde hangisi etkili olacak? Asgari ücreti tespit ederken yüzde 29, bir hafta sonra memura zam verirken yüzde 41, ancak resmi enflasyon yüzde 78. Burada bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliği ben kabul etmiyorum. Sizin de kabul etmemeniz gerekiyor. Umarım CHP iktidar olduğunda bu adaletsizlikler düzeltilecek. Şu an önceliğimiz mahalledeki sorunlar. Bizim, TOKİ'deki arkadaşlarımızın site bahçelerini temizlememiz, tamir etmemiz, bakımını yapmamız yasal olarak mümkün değil, çünkü site içi olduğu için özel mülk sayılıyor."

ANKA / Yerel