Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen alan çalışmaları ile Odunpazarı'nda bulunan mahalleleri gezmeye devam ediyor. Son olarak Emek ve 75. Yıl Mahallesi'ne giden Başkan Kurt, mahalle sakinlerinin ve esnafının derdini, taleplerini dinledi; girdiği bakkal, manav ve kasaptan da fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Emek ve 75. Yıl Mahallesi alan çalışmasına katıldı.

Rahmi Çınar ile birlikte 3 gün boyunca Emek Mahallesi'nde bulunan market, manav, kasap, kahvehane, restoran ve iş yerlerini gezen Başkan Kurt, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı. Emek Mahallesi'nde ise kepenk kapatan iş yerleri dikkat çekti.

"BURAYA KADAR DAYANABİLDİK"

Başkan Kurt, Emek Mahallesi'nde iş yerini kapatmaya hazırlanan ve iş yerine 'kapatıyoruz' yazısı asan bir esnafla konuştu.

Esnaf, Başkan Kurt'a "Buraya kadar dayanabildik" diyerek sıkıntısını dile getirdi.

Emek Mahallesi'nde kapanan iş yerlerinin çokluğuna dikkat çeken Başkan Kurt ise "Son yirmi yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi hiç bu kadar kötü olmamıştı. Kapanan bu iş yerlerini görünce, insanın içi sızlıyor. Bunca emek, alın teri, umut heba oldu gitti. Buna en kısa sürede bir çözüm bulunması gerekiyor. İşçi, memur, emekli, esnaf, kısacası toplumun tüm kesimleri karnını doyurma, hayatta kalma derdinde. Zenginler, paralarına para katarken, halk gittikçe yoksullaşıyor. Ülkeyi de ekonomiyi de yönetemiyorlar, halkımız bunun cevabını sandıkta vermeli" diye konuştu.

ANKA / Yerel