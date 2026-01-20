Haberler

Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı yarım milyonu geçti

Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı yarım milyonu geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bulunan Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2025 yılında yolcu sayısı, 2024 yılına göre yüzde 22 artarak toplamda 518 bin 121'e ulaştı. 2024 yılında 424 bin 600 yolcu kullanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2024 yılında 418 bin 935'i iç hatlara, 5 bin 665'i ise dış hatlara olmak üzere 424 bin 600 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025 yılında 508 bin 740'ı iç hatlara, 9 bin 381'i ise dış hatlara olmak üzere toplam 518 bin 121 kişi faydalandı.

Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu sayısındaki artış yaklaşık yüzde 22 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Fenerbahçe bu gözyaşlarına kayıtsız kalmamış
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Trump'a Avrupa'dan beklenmedik destek! Grönland'ı ABD'ye verdi bile
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Fenerbahçe bu gözyaşlarına kayıtsız kalmamış
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı