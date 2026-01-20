Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı yarım milyonu geçti
Sivas'ta bulunan Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2025 yılında yolcu sayısı, 2024 yılına göre yüzde 22 artarak toplamda 518 bin 121'e ulaştı. 2024 yılında 424 bin 600 yolcu kullanmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.
2024 yılında 418 bin 935'i iç hatlara, 5 bin 665'i ise dış hatlara olmak üzere 424 bin 600 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025 yılında 508 bin 740'ı iç hatlara, 9 bin 381'i ise dış hatlara olmak üzere toplam 518 bin 121 kişi faydalandı.
Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu sayısındaki artış yaklaşık yüzde 22 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel