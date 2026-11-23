Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Sharara petrol sahasından gelen ham petrol boru hattındaki bir vananın kapatılması sonucu günlük yaklaşık 350 bin varillik üretim kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), bugün yaptığı açıklamada kimliği açıklanamayan bir grubun Sharara petrol sahasından gelen ham petrol boru hattındaki bir vanayı kapatması sonucu günlük yaklaşık 350 bin varillik üretim kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada Akakus Oil Operations tarafından işletilen söz konusu boru hattının kapatılmasının, 2 haftadan uzun süredir kapalı olan ve günlük yaklaşık 15 bin varillik kayba yol açan Hamada boru hattındaki kesintinin devam ettiği bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu iki kesintinin Libya'daki toplam üretim kaybını günlük yaklaşık 365 bin varile çıkardığı kaydedilen açıklamada küresel petrol fiyatlarının yükseldiği ve ülke içindeki ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde bu durumun Libya ekonomisini daha da zora sokabileceği uyarısı yapıldı.

Libya'nın güneybatısındaki Murzuk Havzası'nda yer alan Sharara petrol sahası, ülkenin en büyük petrol sahası olma özelliğini taşıyor. Söz konusu saha, Libya'nın petrol üretimi ve ulusal gelirleri açısından büyük önem arz ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı