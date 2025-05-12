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'Nilüfer Cenneti' Gölü Sportif Olta Balıkçılığına Açıldı

'Nilüfer Cenneti' Gölü Sportif Olta Balıkçılığına Açıldı
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Afyonkarahisar'da bulunan, 'Nilüfer Cenneti' olarak bilinen Karakuyu Gölü, sportif olta balıkçılığına açıldı. Bu durumun gölün daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

'Nilüfer Cenneti' olarak bilinen o göl sportif olta balıkçılığına açıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar ile birlikte bölgesinin 'Nilüfer Cenneti' olarak bilinen Karakuyu Gölü'nde sportif olta balıkçılığı serbest hale gelirken, gölün bu sayede daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar Dinar ilçesi Karakuyu ve Eldere köyü sınırları içinde bulunan ve bin 840 hektar alana sahip olan göl 1994 yılında koruma sahası ilan edilmişti. Göl özellikle kuşların göç yolları üzerinde bulunduğundan göç dönemlerinde balıkçıl, söğüt, leylek gibi kuşlar burada konaklamaktadır. Bölgede uzmanlar tarafından 173 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Yılın belli dönemlerinden nilüfer çiçekleri ile göl eşsiz bir manzara oluştururken, kayıkla yapılan turlarda göl doğaseverlerin bir numaralı tercihi konumunda bulunuyor.

Dinar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu, göl ile ilgili önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Göllün sportif olta balıkçılığına açıldığını kaydeden Karakuyu, "Karakuyu Gölü koruma altında olduğu için her türlü avcılık yasaktı. Fakat ilçemiz ve bölgemizde amatör balıkçılara alternatif bir yer olmadığı için sıkıntı yaşanıyordu. Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonrası gölümüzde artık sportif olta balıkçılığı serbest hale geldi. Ticari balıkçılık ve ağ gibi malzemeler ile yapılan balıkçılık kesinlikle yasaktır. Amatör balıkçılarımızın av yasağı dönemlerine dikkat ederek, belgelerinin göle geldiklerinde yanlarında olmalarını rica ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EYÜP ŞAHİN - Yerel
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