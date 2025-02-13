Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Niğde'nin nüfusu 4 bin 372 kişi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 31 Aralık 2024 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Niğde'nin toplam nüfusu 372 bin 708 olarak açıklandı. 2023'te 377 bin 80 olan nüfus, 4 bin 372 kişilik bir azalma gösterdi. İlçeler bazında değerlendirildiğinde, 2023 yılında 236 bin 864 olan Niğde merkez ilçe nüfusu artış göstererek 2024 yılında 240 bin 283'e yükseldi. Bu artış 3 bin 419 kişi olarak kaydedilirken ilçelerde ise nüfus azaldı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Niğde genelindeki nüfus hareketlilikleri, ekonomik faktörler, göç ve demografik dinamikler gibi çeşitli nedenlerden etkilenmektedir. İlimizin gelişimi için yürütülen çalışmalar kapsamında, bu veriler titizlikle değerlendirilecek ve ilgili kurumlarımız tarafından gerekli analizler yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi. - NİĞDE