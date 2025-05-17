Niğde'de Özel Öğrencilere Yönelik Spor Salonu Açıldı

Niğde'de Özel Öğrencilere Yönelik Spor Salonu Açıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 'Engelsiz Adımlar, Sağlıklı Yarınlar' projesiyle özel öğrencilere spor salonu kazandırdı. Proje, özel bireylerin fiziksel gelişimleri ve toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Gönüllüler Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ÜNİDES programı kapsamında yürüttüğü "Engelsiz Adımlar, Sağlıklı Yarınlar" projesiyle, Niğde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki özel öğrencilere yönelik bir spor salonu kazandırdı.

Proje, özel bireylerin fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın proje hibesiyle hayata geçirilen spor salonu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nün katkılarıyla özel çocuklar için çeşitli hediyeler ve oyun materyalleriyle donatıldı. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi ise projeye eğitici materyal bağışında bulunarak destek verdi.

Spor salonunun açılış törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, NÖHÜ Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu Hidayet Dikici, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yapılan açıklamada, projenin özel bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyecek önemli bir adım olduğu vurgulandı, Toplumsal Katkı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çilkaya, Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Zehra Betül Yiğenoğlu ve Proje Koordinatörü İbrahim Yürek'e projedeki katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Engelliler Haftası kapsamında hayata geçirilen proje ile özel bireylerin hem fiziksel gelişimlerine hem de toplumsal entegrasyonlarına katkı sağlaması bekleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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