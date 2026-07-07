Balıkesir'de şehir merkezine giren tır trafiği felç etti

Balıkesir'de şehir merkezine giren bir tır ilerlemekte zorluk yaşayınca trafikte sıkışma yaşandı.

Olay Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Alihikmetpaşa Meydanında (AHP) yaşandı. Edinilen bilgiye göre Erhan E. yönetimindeki 45 AGS 138 dorse ve 20 R 5632 plakalı tır navigasyon yönlendirmesi sonucu şehrin en işlek caddesi olan Milli Kuvvetler Caddesi'ne giriş yaptı.

AHP meydanında yolun daralması ve yol kenarındaki beton dubalara sıkışan ve lastikleri patlayan tır olduğu yerde kaldı. Trafiğin tıkanmasına uzun kuyruklar oluşmasına neden olan tır için çevredekilerin ihbarı ile olay yerine trafik ve ulaşım zabıta ekipleri geldi.

Anafartalar Caddesi üzerindeki bazı park halindeki araçların kaldırılarak tırın oraya çekilmesiyle trafik tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı.

Geliboludan geldiği ve bir inşaat firması için yük taşıdığı öğrenilen tırın lastikleri değişmesi için çalışma başlatıldı. Sürücü Erhan E.'nin ifadesi ve alkol kontrolü yapıldıktan sonra gerekli tutanaklar tutularak kent merkezine giren tır için yasal işlem başlatıldı.

Tırdaki lastiklerin değişimi sonrası ekiplerin kontrolünde ana yola çıkması sağlanacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı