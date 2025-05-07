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"Mutlu Çarşamba" yüzleri güldürüyor

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Mutlu Çarşamba projesi kapsamında bu hafta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Avukat Kemal Akça ve Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokullarında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri tarafından özel bireyler için sportif etkinlikler düzenlendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Mutlu Çarşamba projesi kapsamında bu hafta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Avukat Kemal Akça ve Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokullarında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri tarafından özel bireyler için sportif etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba" projesi, Gazipaşa'da büyük ilgi görüyor. İlçedeki okullarda her çarşamba günü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri tarafından özel sporculara ve engelli bireylere yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Özellikle engelli bireylere de spor yapma imkanı sunan "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında bu hafta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Avukat Kemal Akça ve Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokullarında sportif etkinlikler yapıldı.

Engelli bireylerin hem spor hem de eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için her Çarşamba farklı okullarda özel öğrencilerle buluştuklarını ifade eden Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, 81 ilde hayata geçirmiş olduğu bu anlamlı projeyi biz de ilçemizde faydalı bir şekilde yürütüyoruz. Proje kapsamında özel bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyalleşmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimizi sporla buluşturarak fiziksel gelişimlerine de katkı sağlıyoruz" dedi.

Özel bireyler daha kaliteli bir hayatı hak ediyor

Özel bireylerin daha kaliteli bir yaşamı hak ettiğini ve bu doğrultuda çalışmaların özenle sürdüğüne dikkat çeken Müdür Ateş, "Deneyimli antrenörlerimiz ile birlikte bu projeyi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm özel sporcularımızı ve engelli bireylerimizi aileleriyle birlikte her çarşamba en az 3 farklı okulda gerçekleştirdiğimiz sportif etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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