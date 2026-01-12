Haberler

Yatağan'ın 23 yıllık başkanı aday olmayacağını açıkladı

23 yıldır Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Kuzu, Mart ayında yapılacak olan seçimlerde aday olmayacağını duyurdu. Kuzu, görev süresi boyunca esnafın menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirtti.

23 yıldır Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Kuzu, Mart ayında yapılacak olan oda seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

2003-2026 yılları arasında esnafla iç içe bir yönetim anlayışıyla görev yapan 76 yaşındaki Kuzu, görev süresi boyunca Yatağan esnafının sorun ve taleplerini yakından takip ettiklerini belirtti. Başkanlığa yeniden aday olmayacağını kamuoyuyla paylaşan Mustafa Kuzu, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, aday olacak isimlere başarılar dileyerek "Görev yaptığım süre boyunca Yatağan esnafının menfaatlerini her zaman ön planda tuttum. Bu bir bayrak yarışıdır. Odamızı daha ileriye taşıyacak tüm adaylara başarılar diliyor, esnafımıza ve odamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
