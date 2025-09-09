Mustafa Düger Vakfı Resmi Olarak Faaliyetlerine Başladı

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı ve hayırsever iş insanı Mustafa Düger tarafından kurulan Mustafa Düger Vakfı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi olarak faaliyetlerine başladı.

Vakıf, eğitim ve öğrenim alanında ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, yoksul ve muhtaç kişi ile ailelere nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak amacıyla kuruldu. Eğitimden kültür ve sanata, çevre faaliyetlerinden sporcu gelişimine kadar birçok alanda faaliyet göstermeyi hedefleyen vakıf, çok sayıda projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kurucu Mustafa Düger, vakfın varisi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nı gösterdi. Vakıfla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Düger, amaçlarının kurumsal bir yapıyla Kırşehir'e hizmet etmek olduğunu belirtti. Düğer açıklamasında, "Kırşehir bizim evimiz ve yuvamız. Yuvamızın selameti, huzuru için herkes elinden geleni yapıyor. Bizler de huzurun artması için gayretimizi tesisleştirip disipline ederek, devlet denetimi ve kontrolü altında, devletimizin ve milletimizin kurduğu sivil toplum örgütleriyle, şehrimizin dinamikleriyle yol alarak kadim kentimize, kentimizin insanına katkı sunmak istiyoruz. Bu vakfı bizler kurduk ama bu vakıf Kırşehirlilerindir. Bölüşmenin tadına varanlarındır, komşusu açken tok yatmayanların bilincinde olanındır" dedi.

Özellikle yetim çocuklar ve kız öğrenciler için pozitif ayrımcılık içeren projeler geliştireceklerini vurgulayan Düger, "Zeki insanların yaşadığı bu kentte, eğitimde erişilemeyecek başarıların ortaya çıkması için planlarımız var. Bir ekmeği bakkaldan alacak yakını olmayan yaşlımızın da, bir Fatiha okuyacak yakını olmayanların da, dağ başında yiyecek bulamayan yaban hayatının da içinde olacağımız bir oluşum hazırlığı yapıyoruz" diye konuştu.