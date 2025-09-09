Haberler

Mustafa Düger Vakfı Resmi Olarak Faaliyetlerine Başladı

Mustafa Düger Vakfı Resmi Olarak Faaliyetlerine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger tarafından kurulan vakıf, eğitim ve yardım projeleri ile Kırşehir halkına hizmet etmeyi hedefliyor. Özellikle yetim çocuklar ve kız öğrenciler için pozitif ayrımcılık içeren projeler geliştireceğini belirten Düger, vakfın Kırşehirlilere ait olduğunu vurguladı.

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı ve hayırsever iş insanı Mustafa Düger tarafından kurulan Mustafa Düger Vakfı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi olarak faaliyetlerine başladı.

Vakıf, eğitim ve öğrenim alanında ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, yoksul ve muhtaç kişi ile ailelere nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak amacıyla kuruldu. Eğitimden kültür ve sanata, çevre faaliyetlerinden sporcu gelişimine kadar birçok alanda faaliyet göstermeyi hedefleyen vakıf, çok sayıda projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kurucu Mustafa Düger, vakfın varisi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nı gösterdi. Vakıfla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Düger, amaçlarının kurumsal bir yapıyla Kırşehir'e hizmet etmek olduğunu belirtti. Düğer açıklamasında, "Kırşehir bizim evimiz ve yuvamız. Yuvamızın selameti, huzuru için herkes elinden geleni yapıyor. Bizler de huzurun artması için gayretimizi tesisleştirip disipline ederek, devlet denetimi ve kontrolü altında, devletimizin ve milletimizin kurduğu sivil toplum örgütleriyle, şehrimizin dinamikleriyle yol alarak kadim kentimize, kentimizin insanına katkı sunmak istiyoruz. Bu vakfı bizler kurduk ama bu vakıf Kırşehirlilerindir. Bölüşmenin tadına varanlarındır, komşusu açken tok yatmayanların bilincinde olanındır" dedi.

Özellikle yetim çocuklar ve kız öğrenciler için pozitif ayrımcılık içeren projeler geliştireceklerini vurgulayan Düger, "Zeki insanların yaşadığı bu kentte, eğitimde erişilemeyecek başarıların ortaya çıkması için planlarımız var. Bir ekmeği bakkaldan alacak yakını olmayan yaşlımızın da, bir Fatiha okuyacak yakını olmayanların da, dağ başında yiyecek bulamayan yaban hayatının da içinde olacağımız bir oluşum hazırlığı yapıyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Hikmet Çetin bombayı patlattı! Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız'ı hatırlattı

Yeni servis edildi: Gürsel Tekin'in içeride çekilen görüntüleri bomba
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim

2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.