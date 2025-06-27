Muşspor Şampiyon Olunca, Genç Sanatçı Sözünü Tuttu

Muşspor Şampiyon Olunca, Genç Sanatçı Sözünü Tuttu
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Muşspor'un şampiyonluğu sonrası Furkan Dilanar, engelli ve down sendromlu 40 çocuğa isimlerinin yazılı olduğu özel formaları hediye etti. Dilanar, bu jesti ile çocukların hayatına dokunmayı amaçladığını belirtti.

Muşspor'un şampiyon olması halinde engelli ve down sendromlu çocuklara forma hediye etme sözü veren Furkan Dilanar, 40 çocuğun ismine özel formaları teslim etti.

Muşlu genç sanatçı Furkan Dilanar, verdiği sözü tutarak gönülleri fethetti. Sezon başında yaptığı açıklamada, Muşspor'un şampiyon olması halinde down sendromlu ve engelli çocuklara forma hediye edeceğini söyleyen Dilanar, takımı şampiyon olunca hemen harekete geçti.

Arkasında çocukların isimlerinin yazılı olduğu 40 özel forma hazırlatan Dilanar, bu anlamlı hediyeleri sahiplerine ulaştırdı. Forma teslimi sırasında çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Furkan Dilanar, "Muşspor'un başarısı hepimizi çok mutlu etti. Sezon başında verdiğim sözü tutmak benim için bir onurdu. Bu özel çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysem ne mutlu bana. Sporun birleştirici gücüyle onların hayatına dokunmak istedim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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