MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir Diyarbakır'da İşadamlarıyla Bir Araya Geldi

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir Diyarbakır'da İşadamlarıyla Bir Araya Geldi
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, Terörsüz Türkiye buluşmaları kapsamında Diyarbakır'a gelerek işadamı Mehmet Bozkuş ile bölgenin kalkınması üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Terörsüz Türkiye buluşmaları kapsamında geçtiğimiz gün Diyarbakır'a gelen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyet, işadamı Mehmet Bozkuş'u makamında ziyaret ederek bölgenin kalkınması üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Burhan Özdemir ve beraberindeki heyet, bölgenin tanınmış işadamı Mehmet Bozkuş ile yaklaşık 2 saat süren samimi ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını İHA muhabirine aktaran işadamı Mehmet Bozkuş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyetin Diyarbakır'ı ziyaret etmesini değerli bulduğunu söyledi. Bozkuş, "Terörsüz Türkiye buluşmaları kapsamında Diyarbakır'da verdikleri mesajlardan dolayı memnuniyetimi iletiyor ve teşekkür ediyorum. Bu süreçte Türkiye'deki bütün iş insanlarının, derneklerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve odaların destek vermesini istiyoruz. Bizler de elimizden geldiğince bu süreci tüm Türkiye'deki iş insanları camiasına anlatmayı ve onların da bu sürece bizimle beraber destek vermesini bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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