Muş'ta Evlenecek Gençlere Evlilik Öncesi Eğitim Düzenlendi

Muş'ta Evlenecek Gençlere Evlilik Öncesi Eğitim Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi desteği alan genç çiftlere evlilik öncesi eğitim düzenledi. Eğitimde iletişim becerileri ve sağlıklı aile yapısı konuları ele alındı.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitimi düzenlendi.

İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programında, Psikolog Ömer Yıldırım tarafından evliliğin temelleri, iletişim becerileri, çatışma çözme yöntemleri ve sağlıklı aile yapısı konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Evlenecek çiftlerin daha bilinçli bir şekilde aile hayatına adım atmalarını amaçlayan eğitimle, evlilik kurumunun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

Eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunan Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, "Bakanlığımızın yürüttüğü Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, ilimizde evlilik kredisi desteği alan çiftlerimize yönelik evlilik öncesi eğitim programı düzenledik. Bu eğitimlerle amacımız, gençlerimizin evlilik kurumuna daha bilinçli adım atmalarını sağlamak, aile içi iletişimi güçlendirmek ve sorunlarla başa çıkma becerilerini artırmaktır. Sağlıklı toplumun temeli, sağlıklı ailelerden geçer. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.