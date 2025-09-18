Muş'ta Evlenecek Gençlere Eğitim Desteği

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde evlilik kredisinden faydalanacak gençlere eğitim verildi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda Psikolog Ömer Yıldırım, genç çiftlere evlilik öncesi eğitimi verdi. Eğitimlerde evlilikte iletişim, karşılıklı anlayış ve aile içi uyum konularına dikkat çekildi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, proje kapsamında verilen eğitimlerin önemine vurgu yaparak, "Gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli bir evlilik yapmaları için bu tür eğitimleri önemsiyoruz. Aile kurumunun güçlenmesi, toplumun da güçlenmesi demektir. Bu nedenle evlilik öncesi eğitimlerle gençlerimize rehberlik etmeye devam edeceğiz" dedi. - MUŞ