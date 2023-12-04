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Muratpaşa Belediyesi Engelliler Günü'nde engelli dernekleri ve spor kulüpleriyle buluştu

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Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya'da bulunan engelli dernekleri, spor kulüpleri ve Engelsiz Kafe'nin özel aileleriyle bir araya geldi. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarı, engellilerin sorunlarının ele alınacağı bir gün olduğunu belirtti.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya'da bulunan engelli dernekleri, spor kulüpleri ve Engelsiz Kafe'nin özel aileleriyle bir araya geldi.

1995 yılında kurulan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, Ümit Uysal'ın belediye başkanlığıyla birlikte çalışma alanlarını geliştirdi. Üniversite öğrencilerine yönelik burs imkanlarını genişleten vakıf, Başkan Uysal'ın falez sahil bandında çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük alanı tahsis etmesiyle bambaşka bir vizyonu gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Falez bandında 'Eski Mobil' alanı olarak bilinen yerin hemen yanında Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı, engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim ve sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe'yi kurdu ve Nisan 2015'te hizmete açtı. Engelli bireylerin gündelik hayatın parçası olmasını sağlayan kafe, başarılı çalışmalarıyla önemli bir model oldu.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya'da bulunan engelli dernekleri, spor kulüpleri ve Engelsiz Kafe'nin özel aileleri için kahvaltı programı düzenledi. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarı "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanacak veya bayram yapılacak bir gün değil, karşılaşılan sorunların gündeme getirileceği ve bunların çözümü için yapılabileceklerin ele alınacağı bir tarihtir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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