Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi

Seçim sırasında ilginç olay! Meclis Başkanı'nın bakışlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Özel'in son hamlesine tepki
Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve Erdoğan açıklaması

Muğlaspor'dan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

Muğlaspor'dan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor futbolcuları, ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Takım kaptanı Savaş Yılmaz, sporun toplum yararına projelerle de anlam kazandığını vurguladı.

Muğlaspor futbolcuları, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Futbolcular, primlerinden ayırdıkları paralarla temin ettikleri tekerlekli sandalyeleri, takım kaptanı Savaş Yılmaz aracılığıyla Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'e teslim etti.

Tekerlekli sandalyelerin teslimi sırasında, Muğlaspor Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Fahri Gezici ve Kulüp Müdürü Adem Korkmaz da hazır bulundu. Takım kaptanı Savaş Yılmaz, sporun sadece saha içindeki başarılarla değil, toplum yararına yapılan sosyal projelerle de anlam kazandığını belirterek, "Bu destek, bizim için bir görev. Engelli bireylerin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğlasporlu futbolcuların bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, bağışlanan tekerlekli sandalyelerin en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title