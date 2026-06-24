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Muğla'ya yurt dışından 8 bin 139 kişi göç etti

Muğla'ya yurt dışından 8 bin 139 kişi göç etti
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, yurt dışından 8 bin 139 kişilik göç aldı. Kent, doğası ve yaşam standartlarıyla yabancıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye'nin en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden biri olan Muğla, yurt dışından yoğun göç almaya devam ediyor. Açıklanan resmi verilere göre Muğla'ya yurt dışından 8 bin 139 kişi göç etti.

Eşsiz doğası, iklimi ve yaşam standartlarıyla hem yerli hem de yabancı uyruklu vatandaşların cazibe merkezi olan Muğla, uluslararası göç istatistiklerinde de dikkat çeken bir grafik sergiledi. TÜİK'in paylaştığı veriler, kentin küresel ölçekte bir çekim merkezi olma özelliğini koruduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklanan resmi verilere göre kente gelen 8 bin 139 kişilik göç nüfusunun içerisinde, yurt dışından Türkiye'ye geri dönen Türk vatandaşlarının yanı sıra Muğla'ya yerleşmeyi tercih eden yabancı uyruklu kişiler de yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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