Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi Uşak'a Uğurlandı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Ege Bölge Finali için Uşak'a uğurlandı. Muğla'dan uğurlanan ekip, Ege Bölge Finali'nde Muğla'yı temsil edecek.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi, 1,5 yıl boyunca süren çalışmalarının ardından, il bazında gerçekleşen yarışmalardan başarıyla çıkarak bölge finaline katılmaya hak kazandı. Halk oyunları eğitmeni Olgun Manap; "1,5 yıl çalıştık ve gerçek çalışmalarımızı orada yaptık. Artık salonumuz vardı ve rahat rahat çalıştık. Çocuklarımız, Muğlamızı okul sporlarında Ege Bölge Finalleri'nde ve gençlik merkezi bölge finallerinde temsil etti. Yaklaşık 20-25 yıldır Muğla merkezden böyle bir grup bölge finallerinde Muğla merkezi temsil etmiyordu. İlk kez ben ve çocuklarım temsil ediyoruz. Şükürler olsun. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürümüz Dr. Oktay Tavas ve gençlik çalışanları Mehmet Deveci ile Yelda Bostan'a destekleri için teşekkür etmeliyiz. Oynadığımız yöre ise kendi yöremiz olan Muğla-Bodrum yöresi. Çocuklarımın hepsi Türk halk oyunları ile ilk kez tanışıyorlar, ilk kez yarışmalara çıkıyorlar. İnşallah daha güzel günler göreceğiz" dedi. - MUĞLA