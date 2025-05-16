Muğla SGK, Sosyal Güvenlik Haftası'nda Etkinlikler Düzenledi

Muğla SGK, Sosyal Güvenlik Haftası'nda Etkinlikler Düzenledi
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Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında eğitim, seminer, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyerek personelin motivasyonunu artırmayı hedefledi.

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik haftası kapsamında personelin motivasyonunu artırmak ve kurumsal bağlılığı güçlendirmek amacıyla eğitim, seminer, sportif ve kültürel etkinlikler düzenledi.

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Özkan Arslan öncülüğünde organize edilen etkinliklerde, hem geleneksel hem de modern oyunlarla hafta renkli anlara sahne oldu. İl Müdürlük binası ve çeşitli etkinlik alanlarında gerçekleştirilen organizasyonlara 313 personel ve yakınları aktif olarak katıldı.

Hafta kapsamında düzenlenen eğlenceli yarışmalar arasında; Kaşıkla yumurta taşıma, Çuval içinde koşma, Tek parmakta sopa taşıma, Halat çekme gibi geleneksel oyunlar yer aldı.

Ayrıca daha rekabetçi ve bireysel yetenek gerektiren sporlar da katılımcıların ilgisini çekti. Bunlar arasında; Tekler ve çiftler masa tenisi, Dart, Üç bant bilardo, Langırt, Voleybol, Ayak voleybolu, Oryantiring gibi spor etkinlikleri ile birlikte, bilgi yarışması ve mini konser etkinliği de yer aldı.

Etkinlik sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Hem yarışmacılar hem de izleyiciler keyifli bir hafta geçirirken, etkinlikler kurum içi dayanışmayı ve birlik ruhunu pekiştirdi.

Muğla SGK İl Müdürü Özkan Arslan, etkinliklerin sonunda yaptığı açıklamada; " Sosyal Güvenlik Haftası, yalnızca sosyal güvenlik bilincini artırmak için değil, aynı zamanda kurum çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek için de önemli bir fırsat. Katılım sağlayan tüm personelimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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