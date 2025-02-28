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Muğla Sessizler Kulübü, Şampiyonluk Sonrası Eğitim Müdürü'nü Ziyaret Etti

Muğla Sessizler Kulübü, Şampiyonluk Sonrası Eğitim Müdürü'nü Ziyaret Etti
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Kütahya'da düzenlenen 2024-2025 Sezonu İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Müsabakaları'nda şampiyon olan Muğla Sessizler Kadın Futsal Takımı, başarı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü'yü ziyaret etti. Takım kaptanı Ayşenur Çankaya, engelleri aşan azimleriyle daha büyük hedefler peşinde olduklarını belirtti.

Kütahya'da 19-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 2024-2025 Sezonu İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Müsabakaları'nda şampiyon olan Muğla Sessizler Kulübü, kazandıkları başarı sonrası anlamlı bir ziyarette bulundu.

Türkiye genelindeki işitme engelli sporcular arasında gerçekleşen mücadelede büyük bir başarıya imza atan Muğla Sessizler Kadın Futsal Takımı, hem sporda engelleri aşan azmiyle hem de şampiyonluklarıyla ilham kaynağı oldu. Takımın kaptanı ve aynı zamanda Muğla Sessizler Kulübü Başkanı Ayşenur Çankaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü'yü makamında ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek takımın elde ettiği şampiyonlukla Muğla'ya büyük bir gurur yaşattığını ifade etti. Sporcuların azim ve kararlılığının herkese örnek olduğunu belirten Kömürcü, takıma desteklerinin süreceğini söyledi.

Muğla Sessizler Kulübü Başkanı Ayşenur Çankaya, sporcuların bu başarıya ulaşmak için büyük bir emek verdiğini belirterek, engelleri aşan kararlılıklarıyla daha büyük hedeflere ulaşmak istediklerini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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