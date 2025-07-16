Muğla'da Motosiklet Sayısı Her Dört Kişiden Biri

Muğla'da Motosiklet Sayısı Her Dört Kişiden Biri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Muğla'daki trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 735 bin 707'ye ulaşırken, motosiklet sayısı 295 bin 929'a çıktı. Bu da kentteki motosiklet yoğunluğunu artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Mayıs ayı verilerine göre, Muğla'daki trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 735 bin 707'ye ulaştı. Araç sayısındaki artış dikkat çekerken, motosikletlerin kentteki toplam araçlar içindeki payı da öne çıktı.

Muğla genelinde toplam 295 bin 929 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu belirtilirken, bu sayı ile kent nüfusuna oranla neredeyse her dört kişiden biri motosiklet sahibi konumunda. Bu durum, Muğla'yı Türkiye genelinde motosiklet yoğunluğu bakımından öne çıkan iller arasında üst sıralara taşıyor.

Araç türlerine göre dağılım şu şekilde: Otomobil: 271 bin 320, Minibüs: 10 bin 771, Otobüs: 4 bin 210, Kamyonet: 95 bin 832, Kamyon: 12 bin 578, Motosiklet: 295 bin 929, Traktör: 42 bin 590, Özel amaçlı araçlar: 2 bin 477 olduğu belirlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.