Muğla'da 6 bin 417 konut için kura tarihi belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Muğla'da inşa edilecek 6 bin 417 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 4 Mart 2026'da yapılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Muğla'da inşa edilecek konutlar için beklenen müjde geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Muğla genelindeki 6 bin 417 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takvimini resmen duyurdu.

Muğla'nın çehresini değiştirecek ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan dev projede kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlayacak olan kura merasimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Proje kapsamında Muğla'nın dört bir yanında yapılacak konutlar için ilçelere göre dağılım da netleşti.

Muğla genelinde toplamda 6 bin 417 konutun inşa edileceği projenin ilçe bazlı tam listesi şu şekilde açıklandı: Merkez (Menteşe) 5 bin 400, Bodrum 500, Milas 200, Fethiye 150, Seydikemer 75, Kavaklıdere 50, Köyceğiz 42 konut yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
