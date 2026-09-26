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Muğla'da engelli gençlere 'Engelleri Aş, Yeteneğini Keşfet' projesi Ekim'de başlıyor

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Muğla'da engelli gençlere 'Engelleri Aş, Yeteneğini Keşfet' projesi Ekim'de başlıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli 'Merkezimizde Engelleri Aş, Yeteneğini Keşfet' projesi, Muğla'da Ekim ayının ilk haftasında başlaması planlanıyor. Engelli gençlerin sanat, spor, beceri atölyeleri ve kültürel etkinliklerle sosyal hayata daha aktif katılımı hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Merkezimizde Engelleri Aş, Yeteneğini Keşfet" projesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi ev sahipliğinde hayata geçiriliyor.

Engelli gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha aktif katılım sağlamalarını desteklemek amacıyla hazırlanan proje kapsamında sanat, spor, beceri atölyeleri ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Proje ile gençlerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, yeni beceriler kazanmaları, özgüvenlerini geliştirmeleri ve sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarına katkı sunulması hedefleniyor. Projenin uygulama öncesi hazırlıkları kapsamında son koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda proje çerçevesinde düzenlenecek faaliyetler, uygulama takvimi, görev ve sorumluluklar ile kurumlar arasındaki iş birliği süreçleri değerlendirildi. Projede Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Muğla Engelliler Derneği ve Muğla Zihinsel Engelliler Derneği paydaş olarak yer alıyor. Kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülecek çalışmalarla gençlerin farklı alanlarda kendilerini ifade edebilecekleri, üretim yapabilecekleri ve sosyal çevrelerini geliştirebilecekleri kapsayıcı bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. "Merkezimizde Engelleri Aş, Yeteneğini Keşfet" projesinin Ekim ayının ilk haftasında Uluslararası Gençlik Merkezi'nde başlaması planlanıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle engellerin yerine yeteneklerin ve fırsatların ön plana çıkarılması, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda aktif şekilde yer almalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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