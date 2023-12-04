Muğla'da Eğitim Projeleri Tanıtım Töreni Düzenlendi

Muğla eğitim projeleri tanıtım töreni düzenlendi

MUĞLA - 2023-2024 Eğitim öğretim yılında yürütülen projelerin yer aldığı "Muğla Eğitim Projeleri Tanıtım Töreni ve Eğitimde İyi Örnekler Sergisi gerçekleştirildi.

Tanıtım programında çeşitli okullardan kitap okuma hakkında gösteri sergileyen öğrenciler ve öğretmenler yoğu ilgi ile karşılandı. Etkinlikte düzenlenen film gösterisi izletildi. Çeşitli okulların projeleri sergilenirken Muğla Valisi İdris Akbıyık'a projeler hakkında öğrenciler bilgi verdi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Cumhuriyetimizin 100. yılına eriştiği 2023 yılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, emin adımlarla ilerlerken Muğla eğitim ailesi olarak gözümüzün nuru çocuklarımızı ve gençlerimizi değerlerine bağlı, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyler yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. En kıymetli hazinemiz olan yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayesiyle çıktığımız eğitim yolculuğunda, hayata geçirdiğimiz projelerimizle öğrencilerimiz olduğu kadar öğretmenlerimizi de farklı bir solukla geliştirip güçlendirmeye çalışıyoruz. Bugün burada sizlerin huzurunda, Valiliğimiz himayelerinde ilimizde yürütmeye başladığımız eğitim projelerimizi, kamuoyuna takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muradımız şudur ki: Bizlere inanmanız, her anlamda destek olmanız ve eğitim seferberliği çerçevesinde ilimizi eğitimde marka şehir haline getirmektir. Bu projelerimizden ilki Valimiz İdris Akbıyık'ın ilimizde başlatmış oldukları; "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" "Kitap insanı, insan da dünyayı değiştirir" gerçeğinden yola çıkarak geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okuma alışkanlığına sahip olmalarını son derece önemsiyoruz. Bu bağlamda Bir Kitap Bir İnsan Projemizle, öğrencilerimize okuma sevgisini aşılamayı, düzenli okuma alışkanlığını kazandırmayı, düşünme becerilerini geliştirmeyi, okuyarak kazandıkları birikimi yazıya dökmelerini ve yazılı ürünler ortaya çıkarmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık "Bugün burada tanıtımı yapılan Muğla Eğitim Projelerinin ülkemize, Muğla'mıza, kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize, kısacası tüm eğitim camiamıza, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, projelerde emeği geçenleri kutluyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatı en iyi şekilde uygulanırken, eğitimde başarıyı artırmak amacıyla farkındalık oluşturmak ve hepimiz için hayati öneme sahip konulara da dikkat çekmek için bu projeleri uyguluyoruz. Bildiğiniz üzere medeniyetlerin ana unsuru insandır. İnsanı merkeze almayan, onu ihmal eden hiçbir medeniyet kalıcı olamamıştır. Ülkelerin kalkınması ve gelişmesi ancak iyi eğitilmiş insan kaynağı ile mümkündür. Yarınımızın bugünümüzden çok daha iyi olması için, cumhuriyetimizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmemiz ve onları çağın gerekleri ile donatmamız gerekmektedir. Eğitim sadece okulu, öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ilgilendiren bir konu değildir. Toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkileyen, herkesi ilgilendiren hayati bir meseledir. Bu nedenle, başarılı nesiller yetiştirmek için her kesimin, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, okul aile birliklerinin, STK'ların da eğitime dört elle sarılması sahiplenmesi gerekmektedir" dedi.