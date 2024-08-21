Muğla'da Çocuklar Volo Sporuyla Tanışıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde çocuklar, bocce sporunun bir alt dalı olan volo branşıyla tanıştı.

Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün öncülüğünde, genç sporculara bocce ve volo eğitimi veriliyor. Çalışmalar, ilçe müdürlüğüne bağlı tesislerde özel olarak oluşturulan sahalarda yürütülüyor.

Ortaokul ve lise düzeyindeki 95 genç, haftanın 4 günü düzenli antrenmanlarla volo branşında kendilerini geliştiriyor. Çocuklar için eğlenceli ve aynı zamanda faydalı bir spor dalı olan volo, hem el-göz koordinasyonunu geliştirmekte hem de sosyal becerileri artırmakta büyük rol oynuyor.

Bocce antrenörü Yasemin Miski, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Bu spor, el-göz ve beyin koordinasyonunu geliştiriyor. Çocukların açık havada, arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşerek spor yapması, onların özgüvenini olumlu yönde etkiliyor" dedi. Ayrıca Miski, saha düzenlemesi ve destekleri için Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkürlerini sundu. - MUĞLA