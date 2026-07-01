Haberler

Mudanya’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Mudanya Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, protokol üyeleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından kortej eşliğinde Liman Başkanlığı'na yürüyen katılımcılar, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Program kapsamında çocuklara 1000 adet 'Mavi Vatan' temalı tişört dağıtılırken, vatandaşlara da lokma ve su ikram edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Liman Başkanlığı'nda görevli Özlem Ay Tuğkuş, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerde ekonomik bağımsızlığını güçlendirdiğini belirterek, denizciliğin ülke ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Tuğkuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız" sözünü hatırlatarak, "Bugün burada, Türk milletinin denizlerdeki bağımsızlık hakkını tüm dünyaya ilan ettiği müstesna bir günü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkı Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına verilmiş, böylece denizlerimizde ekonomik bağımsızlığımızın en önemli adımlarından biri atılmıştır. Dünyamızda bugün, ülke ekonomileri için temel olan denizcilik sektörü, sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülkeler için hayati sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu gerçekten hareketle, devletimizin son yıllarda yaptığı yatırımlarla göstermiş olduğu büyüme ve ilerleme hamlesini denizcilik sektöründe de sergileyerek ülkemizin her geçen gün uluslararası denizcilik pazarından aldığı payın artmasına ihtimal sağlamaktadır" dedi.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor

Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum

Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden
Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın ortanca kızının evinde gerçekleşmiş

Yıldırım'ın adı geçiyordu! Kuaförün ani ölümü o evde gerçekleşmiş
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj