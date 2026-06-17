MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi yeniden akredite edildi

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı, EPDAD tarafından yeniden akredite edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı, Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 3+2 yıl süreyle yeniden akredite edildi. 2021 yılında yapılan ilk değerlendirmede 3 yıl akredite edilen program, ara değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak akreditasyon süresini 2 yıl daha uzatma başarısı gösterdi. Kalite güvencesini sürdüren program, son olarak yapılan yeniden değerlendirme sonucunda 24.04.2026-01.05.2029 tarihleri arasında 3 yıl süreyle yeniden akreditasyon almaya hak kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı