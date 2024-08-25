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Modifiye fuarında çıkan kavga polisin biber gazlı müdahalesiyle ayrıldı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen modifiye araç fuarında 5 kişi arasında çıkan kavgayı polis biber gazıyla yaptığı müdahale sonrası güçlükle ayırabildi. Modifiye araç tutkunları Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen heyecan dolu bir etkinlikte buluştu. Katılımcılar, etkinlik boyunca modifiye edilmiş araçların sergilerini gezme, drift gösterilerini izleme ve yarışmalara katılma fırsatı buldu. Etkinlik doludizgin devam ederken iki grup arasında henüz nedeni belli olmayan bir nedenle çıkan kavga fuara gölge düşürdü. Çıkan kavgayı emniyet güçleri biber gazı ile müdahale ederek ayırabildi. Olay hakkında 4 kişi gözaltına alındı.

Modifiye fuarında çıkan kavga polisin biber gazlı müdahalesiyle ayrıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen modifiye araç fuarında 5 kişi arasında çıkan kavgayı polis biber gazıyla yaptığı müdahale sonrası güçlükle ayırabildi.

Modifiye araç tutkunları Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen heyecan dolu bir etkinlikte buluştu. Katılımcılar, etkinlik boyunca modifiye edilmiş araçların sergilerini gezme, drift gösterilerini izleme ve yarışmalara katılma fırsatı buldu. Etkinlik doludizgin devam ederken iki grup arasında henüz nedeni belli olmayan bir nedenle çıkan kavga fuara gölge düşürdü. Çıkan kavgayı emniyet güçleri biber gazı ile müdahale ederek ayırabildi. Olay hakkında 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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