Mobil Traktör Tamircisi Çiftçilere Destek Oluyor

Aydın'da uzun yıllar maden ocağında iş makinesi tamiri yapan 42 yaşındaki Mehmet Karapıçak, emekliliğinin ardından aldığı ticari aracıyla seyyar traktör tamirciliğine başladı. Karapıçak, tarlada arıza yapan traktörlere müdahale ederek çiftçilerin üretimlerini kesintisiz sürdürebilmelerine destek oluyor.

Havaların soğumasıyla birlikte tarlalarda kış çalışmaları hız kazanırken, traktör ve ekipmanlar da gün boyu aktif olarak kullanılıyor. Traktörlerde meydana gelen arızalar, Karapıçak'ın mobil tamir aracı sayesinde tarlalarda kısa sürede gideriliyor ve üreticiler çalışmalarına ara vermeden devam edebiliyor.

Özellikle ekim ve dikim dönemlerinde yoğun bir tempo ile sahada olduğunu belirten Karapıçak, "Kış aylarında tarlalar daha hareketli, ekipmanlar sık kullanılıyor. Her arıza üretici için önemli. Traktörleri yerinde tamir etmek hem üretimin aksamasını engelliyor hem de çiftçilerin rahat etmesini sağlıyor. Bazen gece geç saatlerde bile çağrı alıyorum ve çiftçilerin işine kaldığı yerden devam etmesini görmek en büyük mutluluğum" dedi.

Karapıçak, mobil tamir hizmetinin özellikle kırsal alanlarda üreticiler için büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, "Mesleğimi severek yapıyorum. Çiftçiler bana güveniyor, ben de işin hakkını vererek yanlarında oluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN