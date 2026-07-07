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Eskişehir'in gururu Asel Özdalgın, Vali Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti

Eskişehir'in gururu Asel Özdalgın, Vali Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti
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Turkish Open WAKO World Cup'ta alt minikler kategorisinde dünya şampiyonu olan 3. sınıf öğrencisi Asel Özdalgın, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek madalya ve kupasını takdim etti.

Turkish Open WAKO World Cup Antalya'da Alt Minikler Kategorisi'nde Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonu olan Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Asel Özdalgın, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Okul Müdürü Murat Arıkan, Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, Sınıf Öğretmeni Engin Köse, Dinamik Do Spor Kulübü temsilcileri, Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Kick Boks Profesyonel Şube Kurul Üyesi Erdinç Aygün ile Kick Boks Teknik Kurul Üyesi ve Antrenör Cenk Aygün katıldı. Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandığı madalya ve kupayı Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a takdim eden Asel Özdalgın'ı tebrik eden Vali Yılmaz, elde ettiği başarının hem ailesi hem öğretmenleri hem de ilimiz için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Başarıda emeği bulunan antrenörleri, öğretmenleri ve ailesini de kutlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Asel Özdalgın'a eğitim ve spor hayatında başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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