Migros Eylemine Hopa'dan Destek: Birleşirsek Kazanırız

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Umut-Sen Karadeniz Temsilciliği, Migros işçilerinin 12 şehirde sürdürdüğü direnişe destek için Hopa Migros'ta eylem yaptı. Eylemde konuşan sendika temsilcisi Serpil Hacımuratoğlu, işçilerin kadro ve güvenceli çalışma talep ettiğini belirterek, vatandaşları boykota çağırdı.

Umut-Sen Karadeniz Temsilciliği, ülke genelinde 12 şehirde Migros işçilerinin başlattığı direnişe destek vermek amacıyla Hopa'daki Migros mağazasında eylem yaptı.

Sendika temsilcisi Serpil Hacımuratoğlu eylemde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye'nin farklı şehirlerinde, 12 depoda Migros işçileri 5 gündür hakları için direniyor. Migros'ta direniş var. İşçilerin dört temel talepleri var; maaşlarına net yüzde 50 zam, işçilerden kesilen vergilerin Migros patronları tarafından ödenmesi, banka promosyonlarının eksiksiz şekilde işçilerin hesaplarına yatırılması ve işçilerin hiçbir koşul olmaksızın Migros'un kadrolu çalışanı olması.

Bu nedenle 5 gündür yaklaşık 5 bine yakın işçi Migros depolarında direnişte. Migros patronları milyonlarca lira kar açıklarken, zenginliklerine zenginlik katıyor. Bu zenginliği sırtından kazandıkları işçilere ise sefaleti, yoksulluğu ve güvencesizliği reva görüyorlar. Biz biliyoruz ki birleşilirse, güç verilirse bunlar değişir. Bu ülkenin başına çöreklenen sarı sendikalar ve holdingler ancak böyle yenilir. Bu nedenle sizlerden ricamız, işçilerin talepleri karşılanana kadar Migros'tan alışveriş yapmamanızdır. Migros'u boykot edin. Birleşirsek kazanırız, birleşirsek daha güçlüyüz."