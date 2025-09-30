Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC Çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski futbolcu Mesut Özil'i kabul etti.

Eski futbolcu Mesut Özil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul edildi. Görüşmede Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm politikasına ilişkin yürütülen çalışmaları ve verilen mücadeleyi aktardı. Özil, kabul sırasında yaptığı açıklamada FIFA ve UEFA'ya seslenerek KKTC'li sporculara yönelik uygulanan ambargonun kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Gençlerle bir araya gelecek

Ziyaret kapsamında düzenlenen gençlik etkinliğinde Mesut Özil, soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen buluşmada gençlerin sorularını yanıtladı. Özil, program sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere hitaben gönderdiği mesajı sesli olarak dinletirken milli futbolcu Arda Güler'i de görüntülü bir şekilde gençlerle buluşturdu. - LEFKOŞA