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MESKİ, Gözne-Ayvagediği isale hattı üzerine su deposu yapımını tamamladı

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Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Gözne, Ayvagediği ve diğer mahallelerin içme suyu kapasitesini artırmak için 5000 metreküp hacimli biriktirme su deposu yapımını tamamladı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gözne-Ayvagediği isale hattı üzeri 5000 metreküp hacimli prizmatik biriktirme su deposu yapım işini tamamladı. Bu sayede yaylacıların tercih ettiği Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Bekiralanı, Darısekisi, Kepirli, Güzelyayla ve Musalı mahallelerinin içme suyu kapasitesi artırıldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesinde bulunan 8 mahallenin, yaz aylarında yoğun nüfus ve aşırı kullanım nedeniyle, zaman zaman yetersiz kalan içme suyunun kapasitesini artıracak çalışmalara devam ediyor. Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Bekiralanı, Darısekisi, Kepirli, Güzelyayla ve Musalı mahallelerinde yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte içme suyu zaman zaman yetersiz kalıyordu. Bunun üzerine harekete geçen MESKİ, bu bölgelerde gerçekleştirdiği yatırımlardan biri olan Gözne-Ayvagediği isale hattı üzeri 5000 metreküp hacimli prizmatik biriktirme su deposu yapım işini tamamladı. Bu sayede yaz aylarında bölgeyi yayla olarak kullanan vatandaşların içme suyu kapasitesi artırıldı.

MESKİ'nin yatırım bedeli yaklaşık 61 milyon lira olan yapım işi kapsamında; 5000 metreküp hacimli prizmatik su deposu yapılarak, mevcut içme suyu hattına ve daha önce yapılmış depolara bağlantıları sağlandı. Bu sayede depo rezervi 450 metreküpten 10 bin 500 metreküpe kadar yükseltilerek, 50 bin kişiye daha hizmet verebilecek duruma getirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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