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Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 236 polis adayı için yemin töreni düzenlendi

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Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 236 polis adayı için yemin töreni düzenlendi. Türk Polis Teşkilatı'nın gücüne güç katacak polis adaylarının başarıyla geçtikleri 9 ay süren zorlu eğitimlerinin görüntüleri törende paylaşıldı.

Merzifon POMEM'de polis adayları yemin etti, zorlu eğitimlerinin görüntüleri paylaşıldı

AMASYA - Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 236 polis adayı için yemin töreni düzenlendi. Türk Polis Teşkilatı'nın gücüne güç katacak polis adaylarının başarıyla geçtikleri 9 ay süren zorlu eğitimlerinin görüntüleri törende paylaşıldı.

Meskun mahal operasyonları, temel atış ve uygulamalı mesleki bilgilerle donanıp eğitim sürecinin ardından 15 şehre atamaları yapılan 236 polisin yemin içme töreni, Merzifon Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Merkezin 29. dönem eğitimini birincilikle tamamlayan Emre Duvan, "Bizler ülkemize hizmet etmek amacıyla Türk milletinin gururu olan emniyet teşkilatına katılmış bulunmaktayız. Öncelikle hedefimiz halkımıza hizmet etmektir. Ülkemizin her karış toprağında yaşayan insanların asayiş ve huzurunu temin etmek için varız" dedi.

Mezun ettikleri meslektaşlarına başarılar dileyen Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül, "Görevinizde hiç kimsenin adamı olmayacaksınız. Hiç kimse sizin adamınız olmayacak. Hiçbir kişiye, gruba, yapılanmaya tabi olmayacaksınız, biat etmeyeceksiniz. Milletimizin bölünmez bütünlüğünü, devletimizin bekasını, milletimizin huzurunu hedef alan organize suç örgütleri, şer odakları, hain yapılanmalarla mücadele edeceksiniz" diye konuştu.

Törende eğitimleri ilk 3 sırada tamamlayan polis adaylarına belgelerini veren Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Türk Polis Teşkilatı'nın çağın gerektirdiği son teknoloji yerli, milli ekipman ve teçhizatla donatıldığını vurguladı. Vali Doruk, "Polisimiz asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar çok geniş bir yelpazede suçluya karşıya kararlı ve dirayetli, mağdura karşı ise şefkatli ve merhametli şekilde, özveriyle görev yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Törenin sonunda şapkalarını havaya fırlatan polis adayları birbirlerine sarılıp oynayarak mezuniyetlerinin keyfini yaşadı. Aileleri ise o anları gururla izledi. Törene Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş ile diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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