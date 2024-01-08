Mersin Yenişehir Belediyesi 2. Enerji Günleri düzenliyor

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan Mersin Yenişehir Belediyesi, Enerji Verimliliği Haftası'nda bu yıl 2. Enerji Günleri'ni 9-10 Ocak tarihlerinde düzenleyecek. Yenişehir Belediyesi, "Geleceğin Enerjileri, Yarının Dünyası" sloganıyla panel, sergi ve atölyelerle yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık yaratacak.

Doğa dostu politikaları destekleyen İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye'deki ilk belediyelerden olan Mersin Yenişehir Belediyesi, hayata geçirdiği çevreci projelerle dikkat çekerken, enerji verimliliğin artırılması için de çalışmalarına devam ediyor. 9 Ocak Salı günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek panel, saat 13.00'te başlayacak ve iki oturum şeklinde saat 16.45'e kadar devam edecek.

Yenişehir Belediyesinin ikincisini bu yıl düzenleyeceği Enerji Günleri ile Türkiye'nin farklı üniversitelerinden bilim insanları ve sektörün önde gelen temsilcilerini "Geleceğin Enerjileri Yenişehir'de" panelinde buluşacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de "Yenişehir'in Enerji Vizyonu"nu anlatacak. Yenişehir Belediyesi 2. Enerji Günleri'nde iki gün boyunca hidrojen yakıt hücresi, elektrikli araç batarya sistemi, mikromobilite, elektrikli şarj istasyonu teknolojisi ve elektrikli araçlar ile ilgili atölyeler de düzenlenecek. Yenişehir Belediyesi ayrıca enerji temalı sergileri de katılımcılarla buluşturacak.