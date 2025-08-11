Mersin'de Sıcak Hava Nedeniyle Serinleme Çabaları

Mersin'in Tarsus ilçesinde sıcaktan bunalanlar çeşitli yollarla serinlemeye çalıştı. Kimi kendisine hortumla su tutarken, kimisi kanala girdi. İki kişi ise traktöre bağlanan su pompasıyla serinledi.

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava Akdeniz bölgesinde nemle birlikte daha fazla hissedilir oldu. Birçok ilde olduğu gibi Mersin'de de vatandaşlar sıcak nedeniyle bunaldı. Adeta nefes almakta güçlük çeken vatandaşlar, türlü türlü serinleme yöntemlerine başvurdu. Hava sıcaklığının nemle birlikte yaklaşık 50 derece hissedildiği Tarsus'ta Gazipaşa ve Mithatpaşa mahalleleri arasında bulunan Paşalar Sekisi'nde bulunan vatandaşlar serinlemek için hortumla birbirlerini ıslattı. Sıcaktan bunaldıklarını belirten Yusuf Kızılyamaç, son iki üç gündür hortumla serinlediklerini söyledi. Çocuklar, kanalda yüzerek serinlerken, tarlada çalışan 2 kişi de traktöre bağladıkları pompayla kanaldan çektikleri suyun altına girdi.

Bölgede sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MERSİN