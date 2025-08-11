Mersin'de Sıcak Hava Nedeniyle Serinleme Çabaları

Mersin'de Sıcak Hava Nedeniyle Serinleme Çabaları
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar, hava sıcaklığının nemle birlikte 50 dereceyi hissettirmesiyle serinlemek için çeşitli yöntemler denedi. Hortumla su tutanlar, kanalda yüzmeye çalışan çocuklar ve traktöre bağlanan pompa ile serinleyenler dikkat çekti.

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava Akdeniz bölgesinde nemle birlikte daha fazla hissedilir oldu. Birçok ilde olduğu gibi Mersin'de de vatandaşlar sıcak nedeniyle bunaldı. Adeta nefes almakta güçlük çeken vatandaşlar, türlü türlü serinleme yöntemlerine başvurdu. Hava sıcaklığının nemle birlikte yaklaşık 50 derece hissedildiği Tarsus'ta Gazipaşa ve Mithatpaşa mahalleleri arasında bulunan Paşalar Sekisi'nde bulunan vatandaşlar serinlemek için hortumla birbirlerini ıslattı. Sıcaktan bunaldıklarını belirten Yusuf Kızılyamaç, son iki üç gündür hortumla serinlediklerini söyledi. Çocuklar, kanalda yüzerek serinlerken, tarlada çalışan 2 kişi de traktöre bağladıkları pompayla kanaldan çektikleri suyun altına girdi.

Bölgede sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
