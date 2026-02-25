Tarsus'ta sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde geçen hafta yağan sağanağın ardından sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

İlçede geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, 20 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Çok sayıda sera ve meyve bahçesinde zarar oluştu. Egemen, Akarsu, Kelahmet ve Halitağa mahallelerinde sera alanları ve açık tarım arazileri suyla kaplandı. Nektarin ve limon bahçeleri ile sebze ekili alanlar dronla havadan görüntülendi. Sel sularının çekilmeye başladığı bölgede, üreticiler arazilerine girmeye başladı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı