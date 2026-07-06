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Mersin'de haziran ayında 93 bin ürün denetlendi

Mersin'de haziran ayında 93 bin ürün denetlendi
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Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında bin 287 firmada 93 bin 527 ürün denetledi. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329 bin 759 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde bin 287 firmada 93 bin 527 ürün kontrol edilirken, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329 bin 759 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyat uyuşmazlığı ile haksız fiyat artışı başta olmak üzere çeşitli konularda bin 287 firmada bulunan 93 bin 527 ürün incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda, 6502 Sayılı Kanun kapsamında tespit edilen ihlaller nedeniyle işletmelere toplam 329 bin 759 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, tüketicilerin karşılaştıkları sorun ve şikayetleri 'Alo 175 Tüketici Hattı' üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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