Mersin'de Haksız Fiyat Artışına 626 Bin TL Ceza

Mersin'de kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışına yönelik yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen firmalara 626 bin 868 TL idari para cezası verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı konusunda bin 181 firmada toplam 60 bin 813 ürün incelendi. Kontroller sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen firmalara 626 bin 868 TL idari para cezası verildi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları sorun ve şikayetlerini 'Alo 175 Tüketici Hattı' üzerinden iletebileceklerini hatırlattı. - MERSİN