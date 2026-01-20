Haberler

67 yaşındaki ayakkabı boyacısı ekmek mücadelesi veriyor

67 yaşındaki ayakkabı boyacısı ekmek mücadelesi veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 67 yaşındaki Bayram Batı, soğuk havaya rağmen işine devam ediyor. Zorlu şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan Batı, günde ortalama 200-300 TL kazanıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ekmeğini kazanan Bayram Batı (67), kış günü soğuğa rağmen çalışmaya devam ediyor.

32 yaşından beri ayakkabı boyacılığı yapan Bayram Batı (67), ekmeğini kazandığı işini yaklaşık 35 yıldır sürdürüyor. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yaz-kış demeden yıllardır boyacılık yapan Batı, bugünlerde de soğuğun altında zor şatlar altında geçimini sağlamanın mücadelesini veriyor. Bazı günler 10, bazı günler ise 15 ayakkabı boyayan Batı, günlük 200 ile 300 TL kazanarak hayatını devam ettirdiğini söyledi. Konuşma zorluğu da çeken Batı, boş gezmediğini belirterek 1991 yılında başladığı boyacılığı sürdürdüğünü kaydetti.

İlçe sakinlerinden Mehmet Ali Gebid ise, "Burada Bayram abi yıllardır boyacılık yapar. Yıllardır tanırım. Ekmeğine bakar bir el arabası var. Soğuk dinlemez varır gider. Hanımı da vefat etti" diyerek bilgi verdi.

İlçede sevilen Bayram Batı'nın kış mevsiminde işini devam ettirmesi için uygun bir kulübesi olmasının hayatını kolaylaştıracağını ifade eden vatandaşlar, yaşlı adama sahip çıkılmasını istedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Trump'a Avrupa'dan beklenmedik destek! Grönland'ı ABD'ye verdi bile
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen imzayı attı, ikinci aşama başladı
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Trump'a Avrupa'dan beklenmedik destek! Grönland'ı ABD'ye verdi bile
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Afrika Kupası'ndan gelip takımını kurtardı

Afrika Kupası'ndan gelip takımını kurtardı